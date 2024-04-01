Bilecik'te Targaryen dönemi başladı!
Game of Thrones dizisinde yer alan Daenerys Targaryen (Khaleesi) karakterine benzetilen Melek Mızrak Subaşı Bilecik Belediye Başkanlığını kazandı. Başkanvekili olarak aynı ilde görev yapan Subaşı, için dostları Bilecik’te Targaryen dönemi başladı esprisini yapıyorlar.
Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, sosyal medyada Game Of Thrones dizisindeki Targaryen hanesi karakterlerine benzetildi.
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CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in, belediyedeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle,
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25 Şubat 2022 tarihinde İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP’den de ihraç edildi.
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Mart tarihinde, Bilecik Belediyesi meclis üyeleri, belediyeye vekaleten bakacak olan Başkan Vekilini belirlemişti.
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