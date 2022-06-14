Meksikalı siyasetçi yakılarak öldürüldü

Dünya Meksika'da meydana gelen olayın şokunu yaşıyor.

Meksikalı siyasi Daniel Picazo, Meksika'nın Puebla kentindeki Huauchinango kasabasına ziyarete gittiği sırada saldırıya uğradı.

WhatsApp grup sohbetlerinde bir çocuğun kaçırılmasına karıştığına dair söylentilerin yayılması üzerine 30 kişilik bir grup Picazo'ya saldırdı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, grup Picazo'yu bulunduğu aracın içinden zorla çıkarttı.

Picazo'nun yanındaki arkadaşı da saldırganların hedefi oldu ancak daha sonra kaçarak hayatta kaldı.

ÖNCE LİNÇ ETTİLER SONRA YAKTILAR

Daha sonra Picazo, 200 kişilik kalabalık bir grup tarafından tarafından dövülerek linç edildi.

Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, saldırganları durdurmak için uğraştı ancak saldırganlar Picazo'nun üzerine benzin dökerek yaktı.

Görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu. Olayın ardından Picazo'nun cesedinin yetkililer tarafından alınarak aileye teslim edilmesiyle cenaze töreni düzenlendi.

Kongre üyesi Johanna Torress, Picazo'nun ülkesine bağlı ve hayatında büyük hayalleri olan yetenekli biri olduğunu söyleyerek, "Huzur bulması ve ailesinin iyiliği için Tanrı'ya dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye meclisi tarafından yapılan açıklamada ise yapılan saldırının onaylanmadığı ve suç teşkil eden davranışların Meksika prosedürlerine göre yargılanması gerektiği belirtildi.

Yetkililer, saldırının sorumlularının bulunması için gerekli çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Picazo daha önce Ulusal Eylem Partisi Kongre Üyesi Johana Felipe için siyasi danışman olarak çalışmıştı.

Geçtiğimiz 15 Mayıs'ta Izucar de Matamoros'ta bir adam motosiklet çalmaya teşebbüs etmekle suçlandıktan sonra bir kalabalık tarafından dövülerek öldürülmüştü.