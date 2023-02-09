Meksika'dan gelen 150 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da
Depremlerin ardından kurtarma çalışmalarına destek için Meksika'dan 150 kişilik arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi.
Kurtarma faaliyetlerinde gerekli araç gereç ile arama köpekleriyle gelen 150 kişilik Meksikalı ekip, Adıyaman'da çalışmalara başladı.
Ekipler, arama köpeklerinin de yardımıyla farklı noktalarda enkaz altındaki insanlara ulaşmaya çalışıyor.
Meksikalı ekibin, arama kurtarma çalışmaları sonlandırılana kadar Türkiye'de kalacağı kaydedildi.
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