Meksika'da sahne çöktü, 9 kişi hayatını kaybetti!

Olay, Nuevo Leon eyaletindeki San Pedro Garza Garcia kentinde, Yurttaş Hareketi Partisi’nin Meksika Devlet Başkanı Adayı Jorge Alvarez Maynez için düzenlenen miting sırasında gerçekleşti. Miting kapsamında kurulan sahne, sert esen rüzgar sonucu çöktü. Meydana gelen olayda biri çocuk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

Nuevo Leon Valisi Samuel Garcia, yaptığı açıklamada, “Üzülerek belirtmek isterim ki şu ana kadar kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 8 yetişkin ve 1 çocuktur” dedi. Başkan Adayı Maynez ise “Ekibime yarın Tlaxcala ve Hidalgo'ya yapacağım ziyaretin ve tüm kampanya faaliyetlerinin askıya alındığını bildirdim. Ayrıca dönüş uçuşumu da iptal ettim. Durumu izlemek ve mağdurlara yardımcı olmak üzere Nuevo Leon'da olacağım” dedi.

Sahnenin çökme anı, seyircilerin kameralarınca saniye saniye kaydedildi.