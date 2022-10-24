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Meksika'da ''Ölüler Günü'' kutlanıyor!

İspanyollar ve Latin Amerikalıların kutladığı, amacı ölüleri anmak olan festival başladı!

'Ölüler Günü' festivali Meksika'nın başkenti Mexico City'de başladı.

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İki günlük kutlama boyunca giyilen iskelet kostümleri, figürleri ve Catrina olarak bilinen kafatasları, Jose Guadalupe Posada'nın çizimlerinden esinlenerek yapılıyor.

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Her sene 2 Kasım günü kutlanan ''Ölüler Günü'' şimdiden kutlanmaya başladı. 

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Bu özel günün başlangıcının Azteklere dayandığı bilinir.

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