Meksika'da ''Ölüler Günü'' kutlanıyor!
İspanyollar ve Latin Amerikalıların kutladığı, amacı ölüleri anmak olan festival başladı!
'Ölüler Günü' festivali Meksika'nın başkenti Mexico City'de başladı.
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İki günlük kutlama boyunca giyilen iskelet kostümleri, figürleri ve Catrina olarak bilinen kafatasları, Jose Guadalupe Posada'nın çizimlerinden esinlenerek yapılıyor.
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Her sene 2 Kasım günü kutlanan ''Ölüler Günü'' şimdiden kutlanmaya başladı.
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Bu özel günün başlangıcının Azteklere dayandığı bilinir.
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