Meis adasında askeri hareketlilik

Yunanistan'ın geçtiğimiz günlerde Meis adasına turist feribotunda asker gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Türkiye'ye 2 kilometre Yunanistan'a ise 580 kilometre uzaklıkta bulunan ve silahsız olması gereken Meis adasında askeri araçların hareket halinde olduğu gözlemlendi.

Ada dag eçtiğimiz günlerde de ağır silahlı iki Zodyak botunun devriye attığı görülmüştü.

YUNANİSTAN GERGİNLİĞİ ARTIRIYOR

Türkiye, Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarını korumakta kararlı olduğunu her defasında vurgularken, masada bir çözüme hazır olduğunu da iletiyor.

ADAYA ANLAŞMAYA AYKIRI OLARAK ASKER ÇIKARDILAR

Türkiye, yasalara ve uluslararası hukuka uygun adımlar atarken, Yunanistan Meis Adası'na asker çıkararak Paris Antlaşması'nı ihlal etti. Türkiye, diplomatik yollardan kaçan Yunanistan'ın bu yollar ile bir yere varamayacağını söylüyor.

Türkiye, önkoşulsuz her görüşmeye açık olduğunu bildirdi.

MEİS'TE YUNAN ASKERLERİNİN KONUŞLANDIĞI BÖLGE