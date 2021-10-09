Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesinin "Pınar" bebeğine doğum günü kutlaması

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Tel Abyad ilçesinde görev yapan Türk askeri, 25 Ekim 2019'da zırhlı personel taşıyıcı ile Suriye'den Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırarak sağlıklı doğum yapmasını sağladığı Suriyeli anne ile Pınar adı verilen bebeğini unutmadı.

Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı'nın 2. yılı münasebetiyle Pınar bebeği, Sluk beldesindeki evinde ziyaret ederek doğum günü kutlaması düzenledi.

"Barışın bebeği, umudun simgesi" minik Pınar, Türk doktorlar tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Doğum günü için yaş pasta kesilirken bebeğe ve kardeşlerine çeşitli hediyeler verildi.

- "Türk askeri bizi hiç yalnız bırakmadı"

Tel Abyadlı baba Ali Halil, 2 yıl önce dünyaya gelen minik kızının hikayesini AA muhabirine anlattı.

Halil, 25 Ekim 2019'da eşinin doğum sancılarının artması ve doğum için cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulması üzerine, ilçede görev yapan Türk askerlerinden yardım istediğini anlattı.

Bebeğine Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı "Pınar" adını verdiğini söyleyen Halil, "O günden bu yana Türk askeri bizi hiç yalnız bırakmadı. Her zaman iletişim halindeyiz. Sürekli uğrayıp halimizi hatırımızı soruyorlar." dedi.

Bölgenin terör örgütü YPG/PKK işgalinden kurtarılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Halil, kendilerini ziyaret eden Türk askerlerine teşekkür etti.