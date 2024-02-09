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Mehmetçik yok etmeye devam ediyor!

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

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