Mehmetçik yok etmeye devam ediyor!

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."