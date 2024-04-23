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Mehmetçik vurmaya devam ediyor!

Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 15 PKK’lı terörist ve Suriye’nin kuzeyinde belirlenen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam!" açıklamasında bulunarak, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!" denildi.

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