AjansHaber.com.tr Gündem Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor!

Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor!

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Mehmetçik, teröristlerin inlerini vurmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"4 PKK/YPG’li terörist yok edildi"

Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruları cevapladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Meclis'te son zamanların en kalabalık resepsiyonu!
Adana'da feci kaza! 3 ölü, 18 yaralı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil’de
Bakan Fidan, Moritanyalı mevkidaşını ağırlayacak
Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'de!