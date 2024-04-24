Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor!
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Mehmetçik, teröristlerin inlerini vurmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"4 PKK/YPG’li terörist yok edildi"
Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
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