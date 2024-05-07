Mehmetçik tam gaz devam! 4'ü daha yok edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kahraman askerlerimiz, terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor. Hergün onlarca PKK'lı teröristi yok eden Mehmetçik'ten PKK'ya bir darbe daha geldi.
4 terörist yok edildi
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB, "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi." ifadelerini paylaştı.
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