Mehmetçik tam gaz devam! 4'ü daha yok edildi

Kahraman askerlerimiz, terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor. Hergün onlarca PKK'lı teröristi yok eden Mehmetçik'ten PKK'ya bir darbe daha geldi.

4 terörist yok edildi

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB, "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi." ifadelerini paylaştı.