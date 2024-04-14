AjansHaber.com.tr Gündem Mehmetçik vurmaya devam ediyor!

Mehmetçik tam gaz devam: 3 PKK'lı daha yok edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Antalya'da teleferik kazası
Denizli-Antalya Karayolu'nda bayram çilesi!
"Kalkan-19" operasyonları
Biden'dan İran'a çağrı!
Teleferik kazasında son dakika gelişmesi!
YSK'da kritik toplantı sona erdi!
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem