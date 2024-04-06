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Mehmetçik göz açtırmıyor: 4'ü daha yok edildi!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

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