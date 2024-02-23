Mehmetçik göz açtırmıyor: 4 PKK'lı daha yok edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ansızın vurmaya devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"