Mehmetçik göz açtırmıyor: 4 PKK'lı daha yok edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ansızın vurmaya devam!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"
Ansızın vurmaya devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 23, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/4TmTjDeW36
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