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Mehmetçik göz açtırmıyor: 4 PKK'lı daha yok edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ansızın vurmaya devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"

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