Depremlerden hemen sonra bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek veren Mehmetçik, depremzedelerin yanında yer alıyor.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarında şu bilgilere yer verildi:

“Meydana gelen deprem sonrası Malatya 2’nci Ordu Komutanlığımızda görevli Mehmetçiklerimiz, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtarak vatandaşlarımıza destek sağlıyor. Birliklerimiz tarafından ayrıca deprem bölgesinde seyyar mutfak desteği de sağlanacak.”