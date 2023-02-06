Mehmetçik, depremzedelerin yanında!
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgede harekete geçen Mehmetçik, depremzedelerin yanında yer alıyor. Arama kurtarma çalışmalarına destek veren askerler ayrıca vatandaşa da çorba dağıtıyor.
Depremlerden hemen sonra bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek veren Mehmetçik, depremzedelerin yanında yer alıyor.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarında şu bilgilere yer verildi:
“Meydana gelen deprem sonrası Malatya 2’nci Ordu Komutanlığımızda görevli Mehmetçiklerimiz, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtarak vatandaşlarımıza destek sağlıyor. Birliklerimiz tarafından ayrıca deprem bölgesinde seyyar mutfak desteği de sağlanacak.”
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