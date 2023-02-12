Mehmetçik, deprem bölgesindeki emniyet ve asayiş için devriye faaliyetini sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 4'üncü Komando Tugayı, sınır ötesi terörle mücadele görevlerinin yanı sıra Hatay'da da arama-kurtarma çalışmaları ve diğer bakanlıklarla koordineli şekilde kentin emniyeti ve asayişinin sağlanması için destek veriyor.

4'üncü Komando Tugayı personeli, Hatay'ın cadde ve sokaklarıyla, enkazların etrafında devriye faaliyetinde bulunuyor.