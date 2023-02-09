Mehmetçik deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Kahraman askerlerimiz, depremden etkilenen bölgelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Mehmetçik, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 34 sahra mutfakla yemek hizmeti veriyor.

Mehmetçik tarafından pişirilen ekmekler depremzedelere servis ediliyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerince bugüne kadar 40 bin kişilik sıcak yemek, 557 bin 600 kumanya ile 240 bin 400 ekmek dağıtıldı.

Ayrıca 34 sahra mutfağı, 15 seyyar tuvalet, 14 seyyar banyo da depremden etkilenen bölgelere gönderildi.

Millî Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından "Dayanışma Vakti..." başlığıyla yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin deprem bölgesinde gece boyunca yaptığı yemek dağıtımına ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Mehmetçik deprem bölgesi için hazırlanan yardım malzemelerini ve insan gücünü gerekli yerlere iletmek için de seferberliğini sürdürüyor.