Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası için mesaj!

Mayıs ayındaki seçimlerden sonra uygulanan olumlu politikaların değişeceği, ülkeye yatırım gelmeyeceği ve bu nedenle dolar kurunun telafisi mümkün olmayacak düzeyde artış göstereceği söylentileri üzerine Bakan Şimşek'ten açıklama geldi.

Türkiye'ye yönelik bir yatırım verisini örnek gösteren Şimşek, sosyal medya paylaşımında yatırımların devam edeceğini söyledi.

"Kaynak akışı daha da artacak"

Şimşek, uyguladıkları olumlu politikaların seçimden sonra da devam edeceğini belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Şirketlerimiz uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara artık daha rahat erişebiliyor.

Programda öngördüğümüz hedeflere yaklaştıkça ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak akışı daha da artacaktır.

"Politikalar seçimden sonra da devam edecek"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek.

Bu çerçevede; dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz."