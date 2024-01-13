'Babalar Operasyonu'nu yöneten Mehmet Eymür kimdir?
'Babalar Operasyonu'nu yöneten eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti.
Milli İstihbarat Teşkilatı eski Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, KOAH tedavisi gördüğü Çam Sakura Hastanesi’nde bu sabah hayatını kaybetti.
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81 yaşındaki Eymür, solunum yetmezliği nedeniyle bir süre önce hastaneye kaldırılmıştı.
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1943 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Eymür; THKP-C üyesi Ulaş Bardakçı'nın İstanbul'da, Mahir Çayan ve arkadaşlarının ise Kızıldere'de vurulduğu operasyonları yönetmişti.
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1983 yılında MİT Kaçakçılık Şubesi Müdürü olarak atanan Eymür, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Harekât Dairesi Başkanı Atilla Aytek ile birlikte kamuoyunda ‘Babalar Operasyonu' olarak adlandırılan operasyonu gerçekleştiren isimdi.
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