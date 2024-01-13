'Babalar Operasyonu'nu yöneten Mehmet Eymür kimdir?

1983 yılında MİT Kaçakçılık Şubesi Müdürü olarak atanan Eymür, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Harekât Dairesi Başkanı Atilla Aytek ile birlikte kamuoyunda ‘Babalar Operasyonu' olarak adlandırılan operasyonu gerçekleştiren isimdi.