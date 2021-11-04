Mehmet Demirkol: Pjanic bağımlı yaptı

Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'un, Beşiktaş'ı 4-0 yendiği karşılaşmayı, Fanatik Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiren Mehmet Demirkol, Portekiz deplasmanında takımını yalnız bırakan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Miralem Pjanic'e geniş yer ayırdı.

Beşiktaş'ın Pjanic'siz bir oyun planı kuramadığını belirten Demirkol şu ifadelere yer verdi:

"Beşiktaş onsuz bir oyun kuramıyor"

"Miralem Pjanic takıma dahil olduğundan bu yana Beşiktaş onsuz bir oyun kuramıyor. Takıma dahil olduğu andan itibaren kendisine geniş bir alan açtı ve sağladığı konforla takımı kendisine bağımlı yaptı. Özellikle de Ghezzal’ı. Onsuz hiçbir şey doğru gitmiyor. Topu nasıl kullanacağını bilmiyor. Souza, Topal ve Atiba’nın alan ve rol paylaşımı konusunda bu tempoda yaşadığı sıkıntı, takımın tamamını etikleyen bir buhrana dönüştü."

"Bu skor ne sürpriz ne de çok kötü"

Beşiktaş'ın ligde ve Avrupa'da aldığı kötü sonuçların nedenlerine değinen Demirkol, sakatlıkların, formsuz oyuncuların yanı sıra fikstürün de Beşiktaş'ı yıprattığını belirtti. Sergen Yalçın'ın rakip analizini yeterince iyi yapamadığına değinen Demirkol, "Sonuç vermeyen bir rakip analizi, biriken sakatlıklar, fikstürde yıpranan ve formsuz oyuncular, seçilen plan/kurgu birleşince bu skor ne sürpriz ne de çok kötü. " ifadelerine yer verdi.