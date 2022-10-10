Mehmet Baransu'nun tahliyesine hükmedildi
Balyoz davasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 13 yıl hapse mahkum edilen Mehmet Baransu'nun tahliyesine hükmedildi. Baransu, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki farklı bir davasından dolayı cezaevinden çıkamayacak.
Balyoz davasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 13 yıl hapse mahkûm edilen Mehmet Baransu’nun davasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi bozma kararı verdi. Daire aynı zamanda Baransu'nun tahliyesine hükmetti.
Baransu, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki farklı bir davasından dolayı cezaevinden çıkamayacak.
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