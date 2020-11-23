Mehmet Baransu davasında karar!

FETÖ'nün yayın organlarından Taraf Gazetesi'nin yazarı Mehmet Baransu ve yazı işleri Müdürü Murat Şevki Çoban'ın yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Baransu, cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılırken, tutuksuz yargılanan sanık Murat Şevki Çoban duruşmaya katılmadı.

BARANSU CEZAEVİNDEN SEGBİS İLE KATILDI

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüşen duruşmada Mehmet Baransu duruşmaya cezaevi personeli tarafından SEGBİS sistemi ile katıldı. Duruşmada Baransu'nun Avukatı Yahya Engin, Mehmet Şevki Çoban'ın Avukatı Figen Albuğa Çalıkuşu, şikayetçi Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği adına Hazine'nin avukatı da hazır bulundu.

BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER

Murat Şevki Çoban'ın Avukatı Figen Albuğa Çalıkuşu, haberi yapan kişinin imzasının belli olduğunu belirterek o dönem gazetede sorumlu yazı işleri müdürlüğü yapan müvekkilinin haberde sorumluluğu olmadığını hatırlatarak beraatine karar verilmesini istedi. Mehmet Baransu ise beraatini talep etti.

4 AYRI SUÇTAN 17 YIL 1 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Duruşma sonucu çıkan kararda Mehmet Baransu'yu, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri temin etme", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamak", "MİT'in görev ve faaliyetine ilişkin bilgileri ve belgeleri temin etmek suretiyle MİT Kanunu'na muhalefet" ve "MİT'in görev ve faaliyetine ilişkin bilgi ve belgeleri yayımlanması veya açıklanması" suçlarından suçlu bularak toplam 17 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, haberin yayınlandığı tarihte Taraf Gazetesi'nin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yapan Murat Şevki Çoban'ın tüm suçlardan beraatine karar verdi.