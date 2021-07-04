Mehmet Aydın’ın ilk ifadesi ortaya çıktı

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, geçtiğimiz perşembe günü Brezilya'da teslim oldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, uzun süredir yurt dışında firari olarak aranan ve dün Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Türk makamlarına teslim olan Çiftlik Bank Kurucusu Aydın hakkında 4 gün ek gözaltı süresi verildiği belirtildi.

TRT Haber’de yer alan habere göre Mehmet Aydın, “Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum” dedi. Ön görüşmedeki ilk ifadesinde borçlarını ödeyeceğini söyledi.

Borcu kadar alacakları da olduğunu borcunun büyük bir bölümünü ödediğini söyledi. Brezilya'dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdiği öğrenildi. Neden teslim oldun sorusuna “Çok zorlandım. Ailemle sorun yaşadım. Ayrılık noktasına geldim. Yurt dışında da çevreme zorluklar çıkarıldı” diye yanıt verdiği öğrenildi.