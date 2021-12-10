Mehmet Ali Erbil'e balıkçıda saldırı! İşte saldırı anı

Sabah’tan Dilek Yaman Demir’in haberine göre, Sarıyer'de arkadaşlarıyla balıkçıya giden Mehmet Ali Erbil'in bulunduğu mekana yabancı uyruklu bir grup geldi.

Gruptakilerle sohbet etmeye başlayan Erbil, kendisini Saşa olarak tanıtan ve Amerikan vatandaşı olduğunu iddia eden bir adamla sohbeti ilerletti. Saşa, Erbil'i çok sevdiğini ve kendisini dünyaca ünlü bir dergiye çıkarabileceğini belirtti.

Bir süre sonra aldığı alkolün etkisiyle kusmaya başlayan Saşa, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'e saldırmaya çalıştı. Eline geçirdiği sandalyeyi Erbil'in üzerine fırlatmaya çalışan Saşa'ya güçlükle engel olunabildi.

Mekanda bulunan güvenlik personellerinin araya girmesiyle saldırı son anda önledi. Erbil, olayın ardından polis çağırarak şahısdan şikayetçi oldu.

Adının Saşa olduğunu belirten ve kendisini Amerikan vatandaşı olarak tanıtan şahsın Hollandalı olduğu öğrenildi.