Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraf!
Buket Aydın'ın programına konuk olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar geldi. Sivri çıkışlarıyla tanınan Erbil'in eski eşiyle ilgili yaptığı açıklama sosyal medyanın gündemine düştü.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam bir televizyon programına katıldı.
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Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Erbil, aldatma itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
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Buket Aydın'ın programına konuk olan Erbil, eski evlilikleriyle ilgili ilginç bir itirafta bulundu.
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Erbil, "Çok aşıktım bir eşime, rüyamda ayrıldığımızı görür ağlardım sonra aldatırdım." dedi.
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