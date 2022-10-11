Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katılıyor!
Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katılacağını açıkladı.
Meclis'e CHP listelerinden giren ve geçtiğimiz yıl partisinden istifa ederek Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne geçen Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katılacağını açıkladı.
Çelebi'nin önümüzdeki günlerde AK Parti'ye katılması bekleniyor.
Çelebi, Balyoz davalarında tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve ardından CHP'den milletvekili seçilmişti.
Çelebi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
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