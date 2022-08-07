Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katılıyor!

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV 100 ekranlarında yayınlanan "Gündeme Dair" programında ulaştığı önemli bir kulis bilgisini paylaştı.

Yarkadaş, ismini açıklamadığı bir AK Parti'liye dayandırdığı iddiaya göre, yeni yasama yılının açılmasıyla birlikte bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi AK Parti sıralarında yer alacak.

Yarkadaş, ulaştığı kulis bilgisine dair şunları ifade etti:

"Bugün AK Partili bir arkadaşıma sordum, ‘Mehmet Ali Çelebi ile bir irtibatınız mı var?’ diye. 'Mehmet Ali Çelebi ile AK Parti Grup Başkanvekillerinden biri ve AK Parti MKYK Üyesi bir arkadaşımız bir temas kurdular, görüşmeler yaptılar ve Mehmet Ali Çelebi’nin ekim ayından itibaren AK Parti sıralarında artık milletvekilliğine devam etmesi hususunda anlaştılar' dedi."

Ergenekon operasyonlarında tutuklanan ve kamuoyunun 'Teğmen Çelebi' olarak tanıdığı Mehmet Ali Çelebi, bir süredir sosyal medya üzerinden 6'lı masaya yönelik ciddi eleştiriler yöneltiyor.

Çelebi, son paylaşımında ise FETÖ ile mücadelede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolüne dikkat çekerek, "Çabuk unutanlara önemli bir hatırlatma: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’da direnmese ben dahil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye’nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı.Hepimiz katledilmiştik." ifadelerine yer verdi.