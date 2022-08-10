Mehmet Ali Çelebi, 11 parti ile görüşüp kararını verdi

Geçen yıl CHP'den istifa etmesinin ardından Memleket Partisi'ne katılan Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katılacağını iddiasına yanıt verdi.

Eski partisi CHP ve 6'lı masaya yönelik 20 soru yönelttiğini ve cevap alamadığını belirten Çelebi, "20 soru canlarını fena yaktı. Cevabı alana kadar millet için mücadele edeceğim" dedi.

11 farklı partiden görüşme teklifi aldığını ve yaptığı görüşmelerin ardından bağımsız milletvekili olarak kalmaya karar verdiğini belirten Çelebi, "Benim ağzımdan çıkmış herhangi bir beyanı duymadan hareket eden, linç eden kendini bilmezlerle yargı önünde hesaplaşacağız. Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim." dedi.

Çelebi, Cumhur İttifakı'na yönelik olumlu söylemlerinin arkasında olduğunu vurgularken, "Söylediklerimin arkasındayım. Çok ciddi Egemenlik mücadelesi veriyoruz. FETÖ-PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur, bu konularda tutarlı." ifadelerine yerdi.