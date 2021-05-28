Mehmet Ağar'dan marina kararı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ve yaklaşık iki hafta önce ameliyat olan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Sözcü’nün sorularını telefonda yanıtladı. Ameliyat olduktan sonra İstanbul'daki evinde dinlendiğini belirten Ağar, şunları söyledi:

“Yeni ameliyat olup hastaneden çıktım, İstanbul'da evimdeyim. Benim Bodrum'da ne işim var. Hastaneden yeni çıktım evdeyim. Ben bu olaylar başladığı anda Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılmak istediğimi ifade ettim. Onlar belki bu hastalık dolayısıyla bir jest yaptılar bana.

Bugüne kadar bekletmişlerdi. Ama konular çıktığı anda herkes rahatlasın diye bir dilekçe vermiştim, kapatsınlar diye konuyu. Yani ayrılmak istediğimi 10-15 gün evvel önce beyan etmiştim ben. Ne yaptılar bilmiyorum. İşin doğrusu ilgilenecek vaktim de zamanım da yok.”

SÜLEYMAN SOYLU ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları sonrası bir TV kanalındaki programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar’a çağrıda bulunarak “Sayın Ağar’ın marinada görev alması doğru mu? 48 saat içinde ben olsam ayrılırım. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum” demişti.

KAYNAK: SÖZCÜ