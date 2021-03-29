Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, Oprah Winfrey'in evine mektup bıraktı

Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, Oprah Winfrey'in korumasına bir mektup bırakırken görüntülendi. 76 yaşındaki Markle’ın, ünlü TV sunucusundan, kendisiyle kızı hakkında röportaj yapmasını talep ettiği tahmin edildi.

'RÖPORTAJ TALEP ETTİ'

Thomas Markle, Oprah Winfrey’in yaşadığı Montecito bölgesinde giderek, mektubunu, evin dışında bekleyen güvenlik elemanına elden teslim etti. iddiaya göre Thomas Markle, Winfrey’in, tıpkı kızı Meghan Markle ile yaptığı, ses getiren röportajı kendisiyle de yapmasını istedi.

The Sun’a konuşan bir kaynak, “Thomas Markle, Oprah’a, hikayeyi kendi tarafından anlatmak istediğini iletti. Kızının röportajını izledi ve kendisinin de konuşmak için bir şansı hak ettiğini hissetti” dedi.

Thomas Markle, geçen yıl ocak ayında Oprah Winfrey’e mektup yazarak kendisiyle görüşmesini istemişti.

Meghan ve Thomas Markle’ın uzun süredir aralarının açık olduğu biliniyor. Meghan Markle, Oprah Winfrey röportajında, babası hakkında konuşurken, onu, ailesinin özel hayatını korumamakla ve kendisine acı çektirmekle suçlamıştı. Meghan Markle, “Archie’ye bakıyorum ve çocuğuma kasıtlı olarak acı çektirecek bir şey yapmayı gerçekten hayal edemiyorum” demişti.

DÜŞES'E "YALANCI" SUÇLAMASI

Geçen hafta başında Newstalk ZB radyo kanalına konuşan Meghan Markle’ın kız kaderşi Samantha, Düşes için “yalancı” ve “narsist” ifadelerini kullanmıştı.

KIZI ALEYHİNE KONUŞMAKTAN ÇEKİNMEDİ

Meghan Markle ile görüşmeyen Thomas Markle, basının kendisine uzattığı mikrofonları her fırsatta kızına yönelik eleştiri ya da onu zor durumda bırakacak sözler sarf ederek kullanmıştı. Geçen yıl katıldığı bir programda konuşan Thomas Markle, kızı ve Prens Harry’nin kraliyet görevlerini bırakma kararıyla ilgili olarak, "Bence Kraliçe’ye zarar verdiler. Onlar için utanıyorum ve Kraliçe için gerçekten üzgünüm" ifadelerini kullanmıştı.

Meghan Markle’ın 2018'de düğününde sonra babasına yazdığı mektup, kendisinin izni olmadan The Mail on Sunday gazetesinde yayımlanmıştı. Markle, bunun üzerine gazeteye karşı başlattığı hukuk mücadelesini geçen ay kazanmıştı. Markle, ifadesinde gazetenin tutumunu 'yasa dışı ve aşağılayıcı' olarak nitelendirmiş ve "Bu, onlar için bir oyundan ibaret olsa da benim gerçek hayatım ve yaşanmışlıklarım söz konusu. Açtıkları hasar büyümeye devam ediyor" demişti. Kararın ardından ise "Dava açtıktan sonra iki yıl boyunca bu gazetelerin yasa dışı ve insanlık dışı davranışlarının hesabını vermelerini sağladıkları için yargıya teşekkür ederim" açıklamasında bulunmuştu.

MEKTUPTA NE YAZIYORDU?

Söz konusu mektupta Markle, babasından magazin dergilerine ve gazetelerine malzeme vermemesini istiyor ve babasının gazete ve dergilere verdiği açıklamaların kendisine verdiği acıdan şikayet ediyordu.