Meghan Markle İngiliz medyasına açtığı hukuk savaşını kazandı

Olaylı bir evlilik sorası İngiltere'yi terk edip Amerika'ya yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ı sevindirien bir gelişme yaşandı. Meghan'ın Ağustos 2018'de 77 yaşındaki babası Thomas Markle'a yazdığı özel mektupların yayınlanması dolayısıyla The Mail On Sunday'in de yayıncısı olan Associated Newspapers Limited'e açtığı davayı kesin olarak kazandı.

Meghan Markle, Ağustos 2018'de 77 yaşındaki Thomas Markle'a yazdığı "kişisel ve özel" bir mektubun bölümlerini çoğaltan beş makaleden fazla Associated Newspapers Limited'e dava açtı.

Meghan Markle, bu yılın başlarında bir Yüksek Mahkeme yargıcının lehinde karar vermesiyle davayı kazandı. Ancak ANL temyize gitti ve dava Kasım ayında üç günlük bir duruşmada yeniden görüldü.

Üç kıdemli yargıç, temyize ilişkin kararlarını Perşembe günü saat 10.00'da verdi ve yayıncının temyiz talebi reddedildi.

Kararın bir özetini veren yargıç Sir Geoffrey Vos şunları söyledi: "Temyiz Mahkemesi, yargıcın düşesin mektubun içeriğinde makul bir mahremiyet beklentisine sahip olduğu kararını onamıştır"

"Bu içerikler kişiseldi, özeldi ve kamu çıkarını ilgilendiren meseleler değildi"

Böylece Meghan Markle ANL'ye karşı verdiği hukuk mücadelesini kesin olarak kazandı.

Ne olmuştu?

Her adımları takip edilen, başta İngiliz medyası olmak üzere bütün dünyada sürekli gündem olan Prens Harry ve Meghan Markle çifti, Kraliyet ailesinde yaşadıkları sorunlar ve medya baskısı nedeniyle ülkeyi terk etmiş, ABD’de yaşamaya karar vermişlerdi.

Çiftin İngiliz medyasıyla evlenmeden önce başlayan sıkıntıları, ve Meghan Markle’ın arasının açık olduğu babası Thomas’ın, düğün öncesi paparazilerle anlaşarak özel fotoğraflar çektirmesiyle alevlenmişti.

DÜĞÜNE DE KATILMAMIŞTI

Bu olayın ardından kalp ameliyatı geçirdiğini öne süren Thomas Markle, çiftin 2018’deki düğününe de katılmamıştı. Kraliçe Elizabeth’ten dahi kızıyla arasını düzeltmesi için aracı olmasını isteyen Thomas Markle, Meghan’ın düğünden sonra yazdığı mektubu basına sızdırmıştı.