Meghan Markle ikinci çocuğunu düşürdüğünü açıkladı

Eşi Prens Harry ile birlikte kraliyet görevlerini bırakarak İngiltere’den ABD’ye yerleşen Meghan Markle, bebek düşürdüğünü açıkladı. New York Times için makale kaleme alan Markle, temmuz ayında, oğlu Archie’nin altını değiştirirken keskin bir sancı hissi sonrası düşük yaptığını söyledi.

Los Angeles’ta yaşayan Markle, Prens Harry ile birlikte hastaneye gittiklerini ve ikinci bebeklerini kaybettikleri için kahrolduklarını anlattı.

"HARRY NİNNİYLE SAKİNLEŞTİRİYORDU"

Bebeğini kaybetme anını anlatırken Markle, “Bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettim. Bezi değiştirdikten sonra keskin bir kramp girdi. Yere düştüm. (Harry) ikimizi de sakinleştirmek için bir ninni mırıldanıyordu, bu neşeli melodi bir şeylerin doğru olmadığı hissine tam bir tezat oluşturuyordu” ifadelerini kullandı.

"İlk çocuğuma sarılırken, ikinci çocuğumu kaybettiğimi biliyordum" diyen Markle, temmuz ayında yaşanan olay için “Her şey sıradan bir günde başladı” diye konuştu.

Köpekleri beslemek, Archie’nin eşyalarını toplamak gibi rutin işleri yaptıktan sonra karnına sancı girdiğini söyleyen Markle, doğmamış bebeğini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

"NASIL İYİLEŞECEĞİMİZİ HAYAL ETMEYE ÇALIŞTIM"

Markle, “Saatler sonra bir hastane yatağında yatıyordum ve kocamın elini tutuyordum. Avucunun terlediğini hissettim ve bileklerini öptüm, ikimizin terinden dolayı ıslaktı. Soğuk beyaz duvarlara bakarken gözlerim doldu. Nasıl iyileşeceğimizi hayal etmeye çalıştım” ifadelerini kullandı.