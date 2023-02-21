Medyum Memiş nerede? Medyum Memiş şimdi ne yapıyor?
90'lı yıllarda televizyon ekranlarının ünlü siması haline gelen Medyum Memiş şimdilerde ne yapıyor?
90'lı yılların medyum akımıyla meşhur olan Medyum Memiş, uzunca bir süre televizyon ekranlarından uzak kalmıştı.
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Bir canlı yayında Medyum Keto'ya saldıran Medyum Memiş, bu kavganın ardından tüm Türkiye tarafından tanınır olmuştu.
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90'lı yılların ardından uzunca bir süre ekranlardan uzak kalan Medyum Memiş, şimdilerde ise bir televizyon kanalında "Mehmet Memiş Hoca" adlı programda dini sohbetler gerçekleştiriyor.
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Medyum Memiş kimdir?
19 çocuklu bir ailenin 13. çocuğu olarak dünyaya gelen Medyum Memiş, 1968 yılında Ordu'da doğmuştur.
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