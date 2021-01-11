AjansHaber.com.tr Spor Medipol Başakşehir'den savunmaya takviye

Medipol Başakşehir'den savunmaya takviye

Medipol Başakşehir, İtalyan ekibi Milan'ın Brezilyalı stoperi Leonardo Duarte'yi 1,5 yıllığına kiraladı.

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada, Leonardo Duarte'nin satın alma opsiyonlu olarak kiralandığı belirtildi.

Brezilyalı oyuncunun imza töreninde asbaşkanlar Mesut Altan, Mustafa Saral ve kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de yer aldı.

Duarte'nin, turuncu-lacivertli takımda 2 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Milan, 24 yaşındaki oyuncuyu 1,5 yıl önce Brezilya ekibi Flamengo'dan kadrosuna katmıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Avustralya Açık elemelerinde 3 Türk tenisçi
Galatasaray'dan gol yağmuru
Juventus zirve yarışını sürdürdü
NBA'de Clippers, Bulls'u mağlup etti
Fenerbahçe Kulübünden yayıncı kuruluşa tepki
Milli badmintoncu Türkiye'yi temsil edecek
Hedef, tüm kategorilerde olimpiyat vizesi almak