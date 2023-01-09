Medipol Başakşehir 3. sıradaki yerini korudu

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Deniz Türüç ve Serdar Gürler attı. Konuk ekibin tek golü ise Samet Akaydın'dan geldi.

Yenilmezlik serisini 4 maça yükselten Medipol Başakşehir puanını 34'e yükseltti ve ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 1'e düşürdü.

Son 3 maçında 2. yenilgisini alan Adana Demirspor ise 30 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir 19. haftada deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşırken, Adana Demirspor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Maç sonu gerginlik

Medipol Başakşehir ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Ndiaye ile Okaka arasında yaşanan tartışmaya iki takım oyuncuları ve yedek kulübeleri de karışınca gerilim büyüdü. Teknik ekip ve yöneticilerin de araya girmesiyle gerginlik sona erdi ve iki takım oyuncuları soyunma odasına gitti.