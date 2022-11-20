Medical Park Hastanesi'nde skandal: Hemşireler felçli hastaya işkence uyguladı!

Tokat’ta faaliyet gösteren Medical Park Hastanesi'nde bilinci yerinde olmayan felçli hastaya biri kadın biri erkek olmak üzere iki hemşire şiddet uyguladı. Hemşireler cihazlara bağlı olduğu halde hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktı.

Medical Park Hastanesi'nde yaşanan sağlık skandalı ile ilgili Tokat Valiliği tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Sağlık Bakanı Koca ise konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Hastane yönetiminin yaptığı açıklamada konunun takipçisi olunacağı ifade edildi.

Hasta yakınları tarafından tesadüfen çekilen görüntülerde iki yoğun bakım hemşiresi bilinci yerinde olmayan felçli bir hastaya şiddet uygularken görüntülendi.

Görüntülerde biri kadın biri erkek iki hemşire cihazlara bağlı olarak bilinçsizce yatmakta olan erkek hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktıkları, parmaklarıyla gözüne baskı uyguladıkları görüldü.

Bakan Koca, soruşturma başlatıldığını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat'ta bir hastanın hastane çalışanlarının şiddetine maruz kalmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından söz konusu görüntülere ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı.

Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 19, 2022

Tokat Valiliği, olaya ilişkin açıklama yaptı

Tokat Valiliği, bir hastanın özel hastane çalışanlarının şiddetine maruz kalması olayıyla ilgili bir hemşirenin iş akdinin feshedildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tokat'ta hizmet veren özel hastanede yaşanan ve ulusal basında yer alan "Hemşireler felçli hastanın ağzını ve boğazını böyle sıktı" başlıklı haber üzerine açıklamaya gerek görüldüğü belirtildi.

Hasta M.A'nın bu yılın temmuz ayında yaşadığı rahatsızlıklardan dolayı özel hastaneye başvurduğu aktarılan açıklamada, hastanın tedavisinin bir bölümünün genel yoğun bakım ünitesinde sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Hastanın 9 Temmuz'da yoğun bakımda tedavisi devam ederken, uygulanan ilaçlardan dolayı ajite halde burnuna takılı solunum cihazını çıkartmaya çalıştığı, bu sırada hemşirelerden birisinin yanına gelerek hastanın elini hızlı şekilde iterek engel olduğu, sonrasında el bileğinden yatağa bağlamak suretiyle elini sabitlediği tespit edilmiştir. Sonrasında başka bir hemşire daha olaya müdahil olmuştur. Bu harekete tepki vermesi üzerine eylemine son veren hemşire, sonrasında hastanın yanından uzaklaşmıştır. Süreç sonunda hastamızın tedavisine devam edilmiş, şifahen taburcu edilmiştir. Olayın İl Sağlık Müdürlüğüne bildirildiği andan itibaren soruşturma açılıp bir başhekim yardımcısı ve yoğun bakım uzmanı görevlendirilmiştir. Soruşturma tarihinde ilgili hemşirenin iş akdine son verilmiş, diğer hemşireye de hastane tarafından kınama cezası verilmiştir. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk Birimi tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur."

2 müfettiş hastanede incelemelere başladı

Soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığından 2 müfettiş kente gelerek incelemelere başladı.

Tokat'ta özel bir hastanede kaydedilen görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi.

Erken saatlerde kente gelen 2 müfettiş, olayın yaşandığı özel hastanede incelemelere başladı.