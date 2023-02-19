Meclisten 80 kişilik gönüllü ekip Elbistan'da

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden ikincisinin merkez üssü Elbistan'da evleri zarar görenlerden ilçede kalanlar yaşamlarını kurulan çadır kentlerde sürdürmeye çalışıyor.

Depremin hemen ardından Elbistan'a gelen gönüllü ekipler, ilk zamanlar arama kurtarma çalışmalarına katılırken, bu çalışmaların sona ermesinin ardından kurdukları sahra mutfağında yemek ihtiyacını gideriyor.

Afet sonrası bölgeye gelen Meclisin birçok biriminde görevli gönüllüler de depremzedelere yemek ve çay ikramında bulunuyor, Mecliste toplanan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

"Sonuna kadar buradayız"

TBMM Şef Garsonu Murat Omaç ise tüm personelin deprem bölgesine gönüllü geldiğini vurguladı.

Ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini aktaran Omaç, "Gerekirse 3 ay, 5 ay kalmaya hepimiz gönüllüyüz. Bugüne kadar böyle bir dua almadım. Böyle bir acıyı görmedim. Elimizden gelirse gitmemeyi de düşünüyoruz. Sonuna kadar buradayız." diye konuştu.

Öte yandan, TBMM'nin başlattığı ayni yardım kampanyası çerçevesinde daha önce deprem bölgesine gönderilen yardım malzemelerine ek olarak, Meclis personelinin tedarik ettiği mutfak, gıda, kıyafet ve hijyen malzemeleri, jeneratör ve portatif tuvaletlerin bulunduğu tır bölgeye ulaştı, yardımlar depremzedelere dağıtıldı.