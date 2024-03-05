Meclis’teki torba skandalı gündemden düşmüyor!

Ajan Haber’in gündeme taşıdığı CHP’yi karıştıran kayıp dolar dolu torba skandalının yansımaları devam ediyor. Olaya ilişkin CHP’de parti içi hesaplaşmalar yaşanırken, TBMM’de habere konu olan milletvekillerinin başvurusu üzerine hareket eden Meclis Başkanlığı, inceleme için özel bir komisyon oluşturdu.

2 Muhakkik görevlendirildi

Olayın yaşadığı bildirilen TBMM Milletvekili Hizmet Binası’nda araştırma yapmak için TBMM Genel Sekreterliği, 2 muhakkik görevlendirdi. Özel bir ekiple beraber konuyu soruşturan komisyon, bilgisi olabilecek görevlilerle tek tek görüşmeye başladı. Binanın kamera kayıtlarını TBMM Korumu Müdürlüğü’nden isteyen komisyon, ayrıca 2 aylık görüntü kayıtlarını inceleyebilmek için de teknik personelden yardım talep etti.

Ulusal basının gündeminde

Bu arada haberin yayınlanmasının ardından CHP kulisleri de hareketlendi. Parti içinde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, olaya ilişkin Özel ekibini sıkıştırırken CHP’nin de iç soruşturma başlatması için yoğun baskı yapıldığı öğrenildi.

Olayı ilk günden itibaren yakından takip eden ulusal basın organları tüm gelişmeleri kamoyu ile paylaşmaya devam ediyor. TBMM Genel Sekreterliği’nin görevlendirme ile olayı inceleyecek ekibi oluşturduğunu paylaşan ulusal basın kuruluşları, tüm detayları da TBMM’de takip ediyor.