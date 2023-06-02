Meclis'te yeni dönem başladı!
28. Dönem Milletvekilleri bugün Yasama Yılı'nın açılışı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yönetimiyle yapılıyor. İlk yemini, geçici Meclis Başkanı sıfatıyla Devlet Bahçeli gerçekleştirdi.
28. Dönem Milletvekilleri bugün Yasama Yılı'nın açılışı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yönetimiyle yapılıyor. Bahçeli, geçici Meclis Başkanı sıfatıyla konuşma yaptı:
"Muhterem Cumhurbaşkanım, değerli Milletvekilleri, 28. Dönem TBMM'nin ilk gündem maddesi olan ant içme törenine geçmeden evvel, geçici başkan sıfatıyla hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
Egemenliğin yegane sahibi büyük Türk milletine şükranlarımı sunuyorum.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü, TBMM'nin de 103'üncü yılının heyecanını yaşıyoruz.
Meclis'te görev alacak Milletvekili arkadaşlarım tarihi bir sorumluluğu da üstlenmiş durumdadır.
Esas gündemimiz olan ant içme törenine geçiyor, Geçici Başkan sıfatıyla ilk yemini gerçekleştiriyorum."
TBMM'nin 28. Dönemi'ndeki koltuk dağılımı ise şu şekilde olacak:
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