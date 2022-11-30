Meclis’te terör örgütleri tartışması!

TBMM Genel Kurulda, İYİ Parti'nin "Kamudaki istihdam türleri", HDP'nin "Kandıra Cezaevi" ve CHP'nin "İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırı" hakkında verdikleri araştırma önergelerinin gündeme alınmasına yönelik grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü. İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

CHP grup önerisi üzerinde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, terör saldırılarında vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilediklerini ancak Meclis'in taziye evi olmadığını, bu gibi saldırıların bir daha yaşanmaması için muhataplarına görevlerinin hatırlatılacağı yer olduğunu söyledi.

Reyhanlı, Diyarbakır, Suruç, Ceylanpınar, Ankara Gar katliamı, Merasim Sokağı gibi terör saldırılarını sıralayan Şeker, IŞİD'in Ankara'nın göbeğinde hücreler kurduğunu öne sürdü. Şeker, "Bunlar, ardı sıra yaşadığımız ve bir döneme yön vermek için bize peşi sıra dayatılan katliamlar. En hafif tabirle yol verdiniz. Araştırmadınız, gereğini yapmadınız." sözlerini sarf etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, CHP'nin grup önerisinin gerekçesini eleştirirken Şeker'in sıraladığı terör saldırılarını düzenleyen terör örgütü PKK'nın adının gerekçede yazılmadığını söyledi. Demir, "Nedir bu muhabbetiniz, anlayabilmiş değilim." dedi.

Demir, gerekçede yer alan "Şimdilik, son olarak Taksim'de terör saldırısı yapılmıştır." ifadesinin bulunduğunu aktararak 'Şimdilik'ten maksadınız ne, onu anlayabilmiş değilim. Bir temenniniz mi var, bildiğiniz bir şey mi var, yoksa bir beklentiniz mi var?" sorularını yöneltti.

CHP İstanbul Milletvekili Rafet Zeybek, AK Parti'li Demir'e laf attı. MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Zeybek'in, terör saldırısının AK Parti veya devlet tarafından yapıldığını ima ederek "Onu siz yaptınız." dediğini söyledi.

Zeybek'in sözlerinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Bülbül, "Bizim açımızdan ha IŞİD ha PKK ha DAEŞ yapmış, hepsinin Allah belasını versin. Öldürülen bizim insanımız, üzerinde oyunları oynanan devlet bizim devletimiz, millet bizim milletimiz. Kalkıp da burada, IŞİD'in yaptığı katliamlardan bahsedip PKK'nın yaptığı katliamlardan, YPG'nin yaptığı katliamlardan bahsetmeyenlere yazıklar olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, parti olarak terör örgütlerinin hepsinin saldırılarını kınadıklarını, bu beyanlarının TBMM tutanaklarında görülebileceğini belirtti.

CHP'li Şeker, sataşmadan söz alarak "Buradan, 'Allah belasını versin' diyerek değil, bu terör örgütlerinin arkasında oldukları bu eylemleri soruşturmayanlar bu eylemin suçlusudur." sözünü sarf etti.

Bu sırada CHP'li Zeybek ile MHP Grup Başkanvekili Bülbül arasında laf atmalar yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, terör saldırıları konusunda partisinin suçlandığına işaret ederek "Bu, ancak Kandil'in ağzıyla konuşmak olur, asla ve kata kabul edilemez." dedi.

Terör saldırılarının hepsinin alçaklık olduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, "Terörle arasına mesafe koymamak, terörü lanetlememek de alçaklıktır. IŞİD'inden FETÖ'süne, YPG'sinden PKK'sına, DAEŞ'ine, hangi ad altında olursa olsun bu millete, bu devlete kasteden bütün terör örgütlerini AK Parti Grubu olarak lanetliyoruz, başlarını eziyoruz, ezmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin terör örgütleri arasında yutkunmadan konuşabilen bir parti olduğunu belirtti. Özel, AK Parti'nin ise IŞİD söz konusu olduğunda başka bir statüde görüp başka bir terör örgütüne yönelik başka bir yaklaşımda bulunduğunu savundu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise iktidarın, katliamların aydınlatılmasına yönelik siyasi parti gruplarının önerilerini kabul etmediğini söyledi. MHP Grubuna işaret eden Beştaş, "Burada kendi ilçe başkanlarını temize çekmeye çalışıyorlar." sözünü sarf etti.

MHP'li Bülbül, Beştaş'ın sözlerine, "Bu hattın sahte bir şekilde, suç teşkil edecek şekilde bir telefon bayisi tarafından çıkartıldığı, bizim İlçe Başkanımızın nüfus bilgilerinin bu işte kullanıldığı açıklığa kavuşmuştur; bu açıktır. Buna rağmen ilişkilendirmeye çalışmak apayrı bir gayretin ürünüdür." şeklinde yanıt verdi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, terör saldırısını yapanları gece yarısı ensesinden yakalayarak Türk yargısının önüne çıkarttıklarını, bu emri verenlerin inlerini başlarına geçirdiklerini dile getirerek "Bu kadar hakikat ortadayken PKK'yı örtmeye, savunmaya, Kandil'in ağzıyla konuşarak konuları çarpıtmaya hiç kimsenin hakkı, yetkisi yoktur." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise bu görüşmeler sırasında MHP'nin PKK ile ilişkilendirilmesini eleştirirken "MHP'yi PKK'yla ilişkilendirmek abesle iştigalin çok ötesinde bir konudur." dedi.

İktidarın daha önceki dönemlerde bazı terör örgütü yöneticileriyle görüşmeler yaptığını söyleyen Dervişoğlu, "Teröre karşı verilebilecek bir mücadele varsa o mücadeleyi Kurtuluş Mücadelesi'ni veren bu Meclis, elbette ki vermeyi becerebilecektir ve bu konuya olan inancımız da tamdır." değerlendirmesinde bulundu. Tartışmanın ardından yapılan oylamada CHP'nin grup önerisi de kabul edilmedi.

Daha sonra AK Parti Grubu'nun gündeme ilişkin önerisi görüşüldü. Kabul edilen öneriye göre, Türkiye ile Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'ne Yapılacak Birlik Mali Yardımının Uygulanmasına İlişkin Özel Düzenlemeler Hakkında Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sıralarına alındı.

Genel Kurulda daha sonra Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmelere geçildi.