Meclis’te söz verme tartışması!

TBMM Genel Kurulu’nda Yüksek Öğrenim Kurumu Kanunu’na ilişkin değişikleri kapsayan kanun teklifinin görüşmeleri sırasında söz verme nedeniyle tartışma yaşandı.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, kanun teklifine ilişkin İç Tüzük’de olmamasına rağmen siyasi parti grup başkanvekillerine söz verdi. Buna itiraz eden Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, “Önce Meclis’te Başkan vekilli terörü bitiyor. Sonra grup başkanvekili terörü başlıyor. Saatlerce sürüyor. Bu mecliste bakın saatlerce saatlerce grup başkanvekili terörü yapılıyor. İç Tüzükte olmamasına rağmen söz hakkı veriyorsunuz. Buna yetkiniz yok” dedi.

Akar ise, “Bu Grup Başkan Vekilleri, bütün siyasi partilere gurubu bulunan siyasi partilere- mensup arkadaşlarımız; iktidar partisi mensubu arkadaşlarımız da var, muhalefet grubuna ait arkadaşlarımız da var burada. Böyle bir tabir, böyle bir yakıştırmayı kullanmanızı doğru bulmuyorum” dedi.

Bu tartışmanın ardından görüşmelere bir süre ara verildi. Daha sonra yapılan görüşmelerin ardından İşler, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti. Gerginlik karşılıklı özür dilemelerin ardından yatıştı.