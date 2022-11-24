Meclis’te öğretmenler konuşuldu!

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Merkez Bankasının kararıyla politika faizinin düşürüldüğünü ancak reel faizlerin çok yüksek oranlara çıktığını söyledi.

Politika faizinin düşürülmesinin toplum açısından değil, bankalar açısından çok büyük anlam ifade ettiğini, bankaların Merkez Bankası kaynaklarını bu düşük faiz oranıyla kullanabileceğini anlatan Usta, bankaların bu paraları vatandaşa yüzde 35-40 faiz oranıyla satacağını belirtti.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye'nin bir parçası olduğu ILO'nun "190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi"nin, iktidar tarafından bir an önce kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Oluç, 2023 yılında ceza, harç ve bazı vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranının yüzde 122,93 olarak açıklandığını hatırlatarak, "İktidar vergi zamlarını, harçlardaki zamları yüzde 122,93 diye belirliyor ama enflasyona yüzde 85,7 diyor. Büyük bir çelişki. Enflasyonu düşük göstererek memur ve işçinin hakkını gasp edenler, vergi zamlarını aslında esas enflasyon oranında yaparak halktan vergi toplamaktan bir an geri durmamaktadır." diye konuştu.

-"32 yıllık öğretmenimizin maaşı 10 bin 800 lira"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Öğretmenler Günü'nü kutladı, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenleri rahmet ve minnetle andı.

700 bine yakın atanamayan öğretmen olduğunu belirten Altay, "'Sabredin, sadece 5 ay kaldı' demekten başka elimden bir şey gelmiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Külliye'ye bir grup öğretmeni davet ettiğini dile getiren Altay, "Türkiye'nin bir ilinden gelen saygıdeğer öğretmenimiz, AŞTİ'de otobüsten indikten sonra Beştepe'ye gitmek için tutacağı taksiye vereceği parayı kara kara düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Öğretmen maaşlarının sefalet ücretinin altında olduğunu ileri süren Altay, 32 yıllık bir öğretmene ait olduğunu söylediği bordroyu gösterdi. Altay, "32 yıllık öğretmenimizin maaşı 10 bin 800 lira. Hakikaten yazıktır, günahtır. Bizleri buraya taşıyan, bizleri yetiştiren öğretmenlerimize bu reva değildir." diye konuştu.

- "7 bin 500'ü okul öncesi öğretmeni"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, öğretmenliğin meslekten öte bir yaşam tarzı olduğunu söyleyerek, öğretmenlerin, anne ve babasının Öğretmenler Günü'nü kutladı, şehit öğretmenleri rahmetle yad etti.

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2000'li yılların başında Türkiye'de 500 bin öğretmen varken, bugün özel okullardaki öğretmenlerle birlikte bu sayının 1,2 milyona ulaştığını anlatan Zengin, "Sevindirici olan yüzde 59'unu kadın öğretmenler oluşturuyor. Kadın öğretmenler Türkiye'de insanlarımızın yetişmesinde çok etkili. Özellikle ilkokul çağında kadın öğretmenlerin faydası tartışılmaz." dedi.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında çok ciddi ilerleme olduğunun ve OECD oranlarıyla aynı seviyeye geldiğinin altını çizen Zengin, "Bu manada okullarımızın sayısının ve kalitesinin artması çok önemli bir gelişmeye sebebiyet verdi. Özellikle son yıllarda okul öncesi eğitime ayrı bir özel önem atfediliyor. Son atanan 20 bin öğretmenden 7 bin 500'ü okul öncesi öğretmeni." değerlendirmesinde bulundu.

Özlem Zengin, CHP'li Altay'ın sözlerine cevaben de "Eminim Sayın Cumhurbaşkanımız davet ettiği günde misafirlerini otobüsle, taksiyle değil, kendisi Külliye'ye götürmüştür; arkadaşlarımız gelmişlerdir." şeklinde konuştu.

- "Bütün sorunlarının çözüleceğine yürekten inanıyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 25 Kasım'ın MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğum yıl dönümü olduğunu belirterek, Türkeş'i rahmetle andı.

Akçay, "Türkeş, Türk milletinin, devletiyle ve vatanıyla onurlu bir şekilde sonsuza kadar yaşamasını hedeflemiş, Türk dünyasının bir ve beraber olmasını ülkü edinmişti. Gururla söyleyebiliriz ki ülkülerimiz adım adım gerçekleşmektedir. 21'inci yüzyıl Türk devletlerinin yükselişine şahitlik etmektedir." diye konuştu.

Öğretmenler Günü'ne değinen Akçay, "Cumhuriyet'in 100. yılına emin adımlarla ilerlerken öğretmenlerimizin bütün sorunlarının çözüleceğine yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun önemli bir kazanım olduğunu belirten Altay, "Atanamayan öğretmen meselesi kökten halledilmesi gerekten bir konudur. Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi konusunda atılacak her adımın arkasındayız. MHP olarak öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız." dedi.

Akçay, şehit öğretmenlerin isimlerini sıralayarak, görevleri başındayken PKK'lı teröristlerce şehit edilen tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andı.

Erkan Akçay, Ukrayna Herson'da mahsur kalan 88 Ahıska Türkü'nün Türkiye'ye nakledildiğini de belirterek, bu yöndeki diplomatik girişimi gerçekleştiren yetkililere teşekkür etti.

- "Bakan Bey oralara vurdukça, ses bunlardan geliyor"

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, yerinden söz alarak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Trabzon'da fitne saçıp nifak kustuğunu söyledi.

Özel'in, İstiklal Caddesi katliamcıları ve Karkamış'ta 5 yaşındaki bebeği roketatarla havaya uçuran alçakları değil, gecesini gündüzüne katarak bu hain saldırılara karşı koyan devletin ilgili bakanını hedef aldığını belirten Ayvazoğlu, "Terör örgütlerine, uyuşturucu kartellerine vurulan her darbe bunları acıtıyor gibi saldırıyorlar İçişleri Bakanlığına, polisimize, askerimize. Bakan Bey oralara vurdukça, ses bunlardan geliyor." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Altay, sataşmadan söz alarak çıktığı kürsüde, Türkiye Cumhuriyeti'ni kendilerinin değil Bakan Soylu'nun itibarsızlaştırdığını öne sürdü. Altay, "Başımızı deve kuşu gibi kuma gömemeyiz. Türkiye'nin gri listeye girmesinin bir numaralı sorumlusu suçişleri Bakanı Soylu'dur." sözlerini sarf etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, Altay'ın kullandığı sözlerin, Ayvazoğlu'nun konuşmasının fevkinde saldırılar içerdiğini belirterek, "Bir taraftan Türkiye Cumhuriyetine, Bakanlığa saygı duyduğunuzu ifade edeceksiniz ama bakanla alakalı ağza alınmayacak ifadeler kullanacaksınız. Eleştiri başımızın tacı ama nerede ve nasıl yapıldığı son derece önemli. Şu ana kadar yapılan pek çok hizmet var. Bunları yaparken, bu ifadeleri kullanırken, Sayın Bakanı da Bakanlığı da Türkiye'yi de değersizleştirmeden yapmak lazım. Burada üslup son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Zengin, muhalefetin bu tür eleştirilerinin bakanları değersizleştirdiğini ve bunun Türkiye'ye bedeli olduğunu da söyledi. Altay'ın, Soylu'nun "şantaj yaptığını" iddia etmesi üzerine de Zengin, "Bir avukat olarak söylüyorum buradan şantaj çıkmaz. İçişleri Bakanı kimseye şantaj yapmaz." dedi.