Meclis’te “kapsamlı” EYT toplantısı

AK Parti milletvekillerinin imzasına dün açılan düzenlemeyle ilgili bugün de Meclis'te kapsamlı bir toplantı yapıldı. TBMM Plan Bütçe Komisyonu salonunda yapılan toplantı, yaklaşık 4,5 saat sürdü.

Toplantıya; Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti grup başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yanı sıra ilgili bakanlıkların yardımcıları da katıldı.

Teklife son şekli verildi

Toplantıda düzenlemeye büyük ölçüde son şeklinin verildiği belirtiliyor. Yapılacak son düzeltmelerin ardından teklifin, pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Mart ayında maaş alacaklar

Teklif önce Plan Bütçe Komisyonuna gelecek. Ardından Genel Kurul görüşmelerinin ardından teklif yasalaşacak. Yasalaşma sürecinin şubat ayında tamamlanması bekleniyor. Yapılan açıklamada, EYT'lilerin mart ayında ilk maaşlarını alabileceği belirtilmişti.