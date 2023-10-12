Meclis’te “gizli” Gazze oturumu!

Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmaları görüşmek üzere toplanıyor. AK Parti Grubu, görüşmeler öncesinde Meclis İç Tüzüğü’nün 70’inci maddesinde yer alan “kapalılık” önergesi verecek. Önergenin kabulüyle birlikte, Meclis’te kapalı oturuma geçecek.

Gizli oturumlarda konuşulanlar, milletvekilleri tarafından açıklanamıyor. Aynı zamanda Genel Kurul görüşmeleri de 10 yıl boyunca saklı kalıyor.

Hakan fidan bilgi verecek

Saat 14.00'te toplanacak olan Meclis Genel Kurulu’nda yürütme adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan söz alacak. İsrail-Filistin çatışması, bölgede yaşanan son gelişmeler ve sivil can kayıplarının engellenmesi amacıyla Türkiye'nin sergilediği çaba ele alınacak.

Görüşmede, siyasi parti grupları da konuşma yapacak. Genel görüşmenin ardından Meclis’in ortak bir metin yayımlaması bekleniyor.