Meclis'te bütçe maratonunda 2. gün

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 5 Aralık Pazartesi günü Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı. Kesintisiz 12 sürecek görüşmeler boyunca Meclis'e ziyaretçi alınmayacak.

2023 bütçesinin Genel Kurul'daki görüşme takvimi şu şekilde:

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonunun "Uluslararası Yaşlı Refahı Çalıştayı" ile Saray Engelsiz Yaşam Merkezi Sergisi'nin açılışına katılacak, Küba Halkın Gücü Parlamentosu Başkanı Juan Esteban Lazo Hernandez ile görüşecek.

(TBMM/10.00/11.00/11.30)