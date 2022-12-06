Meclis’te bütçe görüşmeleri devam ediyor!

Bütçe görüşmelerinin ikinci gününde Adalet ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. AK Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda, Meclis, Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçeleri üzerine söz aldı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Gazi Meclisin milli iradeyi hakim kılma adına kurulduğu günden bu yana yüz yılı geride bıraktığını ve acı bedellerin ödendiği dönemlerden geçtiğini söyledi.

Yılmaz, 94 yılda 65 hükümet kurulduğunu, askeri vesayet odaklarının işaret ettiği isimlerin başbakan, cumhurbaşkanı seçilebildiğini, bakanların otel odalarında pazarlıklarla belirlendiğini, Meclisten güven oyu alamadığı halde ülkeyi yöneten başbakanların olduğunu ifade etti.

Bu dönemlerin, Türkiye'nin yıllarını heba ettiğini ve altılı masanın çözüm olarak yine parlamenter sistemi sunduğunu dile getiren Yılmaz, "Parlamenter sistemin cari olduğu dönemler, darbelerin, hükümet krizlerinin, koalisyon kavgalarının tetiklediği ekonomik bunalımlar ve istikrarsızlıklar tarihidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni 'ucube', halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanını 'tek adam' diye yaftalayanlar, esasında milletimizi, milli iradeyi aşağılamaktadırlar." diye konuştu.

Milletin yamalı bohçalı, profili düşük bir Cumhurbaşkanına asla izin vermeyeceğini ifade eden Yılmaz'a, konuşması sırasında muhalefet partilerinin milletvekilleri zaman zaman tepki gösterdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Türkiye'deki demokratikleşme çabalarının bir tezahürü olarak hak arama yollarının AK Parti hükümetleri döneminde çeşitlendiğini ve vatandaşların kolayca erişebileceği kurumsal yapılar oluşturulduğunu vurguladı.

Dünyada 130 ülkede bulunan Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) bunlardan birisi olduğunu belirten Kırcalı, kurumun gücünü Meclisten aldığını kaydetti.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Anayasa Mahkemesinin AK Parti'nin temel hakları, insan haklarını, hukuk devletini öncelemesi kapsamında getirdiği bireysel başvuruyla birlikte gerçek bir yüksek mahkeme ve özgürlükler mahkemesine dönüştüğünü söyledi.

Özkaya, "Anayasa Mahkemesi bugün hukuk devletinin, insan haklarının, bireysel özgürlüklerin adeta istinatgahı olan bir mahkemeye dönüşmüş ve bu açıdan da ülkemizin hukuk ve özgürlük standartlarını yükselten bir konuma gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu. Ali Özkaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gitmeden Anayasa Mahkemesinin sorunları çözmesi ve hak ihlallerini düzeltmesinin kıvanç verici bir durum olduğuna değindi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Sayıştayın Meclis adına denetleme görevini yerine getiren çok önemli bir kurum olduğuna işaret ederek, kurumun uluslararası standartlarda tarafsızca işini yaptığını ve yapmaya devam edeceğini bildirdi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, adalet sistemini ve yargı etkinliğini güçlendirmek adına büyük bir gayret sarf ederek, yeni politikalar geliştirdiklerini ve uyguladıklarını anlattı.

Temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ve sivilleşme adına yapılan değişiklikleri çok önemli gördüklerini kaydeden Çelebi, temel hak ve özgürlüklere ilişkin anlaşmaları iç hukukun parçası haline getirdiklerini, idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri incelemek için Kamu Denetçiliği Kurumunu kurduklarını, kişisel verilerin korunmasını ve bilgi edinmeyi temel haklar kapsamına alıp Anayasa ile güvenceye aldıklarını hatırlattı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Yargıtayın, Türk hukuk sisteminin en köklü ve en büyük kurumlarından biri olduğuna dikkati çekerek, kurumun kuruluşundan bugüne Türk hukukuna yön verdiğini, hukuk düzeninin yerleşmesinde ve adaletin gerçekleşmesinde etkin rol oynayarak öncülük ettiğini anımsattı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, işkenceye karşı sıfır tolerans politikası çerçevesinde insan hakkı ihlallerine hiçbir müsamaha göstermeyen Adalet Bakanlığının, kötü muamelenin yaşanmaması ve bu yöndeki iddiaların ortadan kaldırılması için tüm yasal değişiklikleri yaptığını, buna ilişkin tüm adli, idari denetim ve sivil izleme mekanizmalarını oluşturduğunu anlattı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Türkiye Adalet Akademisinin çalışmaları hakkında bilgi verdiği konuşmasında, "Uluslararası toplumun onurlu ve saygın bir üyesi olan ülkemizde özgürlükçü demokrasinin geliştirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi, hukukun evrensel değerlerinin hakim kılınması yolunda Türkiye Adalet Akademisi görev ve sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir." dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, "İktidara geldiğimiz günden bugüne AK Partimizin bütçeleri, daima 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı üzerine hazırlanmış, eğitim ve sağlık bütçeleri başta olmak üzere, tüm alanlarda çok önemli artışlar sağlanmıştır. Bugün de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı bütçesini hazırlamanın haklı gururunu yaşıyor ve ilk günkü inanç ve azimle daha nice bütçeler hazırlayacağımıza canıgönülden inanıyorum." diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti hükümetleri olarak toplumun her kesimini önemsemekle birlikte gençleri bu ülkenin geleceği olduğu bilinciyle her zaman daha ayrıcalıklı bir konumda tuttuklarını ifade etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, bir genç ve öğretmen olarak görevi başındayken PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmenler Ayşenur Alkan, Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve şehitleri andı.

Kadak, kendisini binlerce genç ve öğretmenin izlediğini ve takip ettiğini dile getirerek, "Ben bu öğretmenlerimizin, inançlı gençlerin, ülkenin dertlerini kendi derdi benimseyen, milleti için üreten gençlerin, teröristlerin ve terör örgütlerinin korkulu rüyası olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.