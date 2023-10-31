Meclis’te 100.yılda, 100 milletvekili konuşacak!

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu dün yapılan oturumda 12. Kalkınma Planı’nın iki bölümünü ve geneli hakkındaki görüşmeleri tamamlandı.

Ancak saatin ilerlemesi ve sabah erken saatlerde grup toplantılarının bulunması nedeniyle uzlaşma ile 12.Kalkınma Planı’na ilişkin önergeler ve tümü üzerindeki görüşmeler Çarşamba gününe bırakıldı.

Bugün saat 15.00’de toplanacak olan TBMM Genel Kurulu’nda ayrıca Cumhuriyeti 100.yılı nedeniyle Başkanvekili Bozdağ’ın söz vereceği 100 milletvekili halka iletmek istediklerini kürsüden aktaracaklar. Ardından görüşmelere geçilecek.