Meclis’in yüzde 63,49'u yenilendi!

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 600 milletvekillinin 335'i ilk kez seçildi, 27. Dönem öncesinde milletvekilliği yapan 46 kişi yeniden Meclise girdi.

600 milletvekilinin 335'i 28. Dönemde ilk kez Meclise girmeye hak kazandı. 27. Dönemde milletvekili olmayan ancak daha önceki dönemlerde seçilen 46 kişi, 28. Dönemde yeniden milletvekilliği yapacak. Bu sonuçlarla 381 yeni milletvekilinin bulunacağı 28. Dönem parlamentosunun yüzde 63,49 yenilenmiş oldu.

İlk kez seçilen 335 milletvekilinin 148'si AK Parti, 90'ı CHP, 47'si Yeşil Sol Parti (YSP), 27'si İYİ Parti, 18'i MHP, 4'ü Yeniden Refah Partisi ve 1'i Türkiye İşçi Partisinden parlamentoya girdi. 27. Dönemden 219 milletvekili de yeniden seçilmeye hak kazandı.