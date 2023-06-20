Meclis’in ilk kavgası yaşandı!

Meclis, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Toplantının ilk bölümünde milletvekilleri söz alarak çeşitli konularda görüşlerini aktardı.

Bu arada İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, CHP Grup önerisi üzerinde konuşma üzere kürsüye geldi. Kürsüdeki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “tek adam” ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine’de “Tek adam rejimi” şeklinde sözlerle eleştirdi.

Bu sözlerin ardından kürsüye gelen AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise CHP sıralarına yönelik olarak “Adam çıktı kazandı, adam çıktı yine kazandı. 16 kez rakip çıktınız yine kaybettiniz. Tek adam rejimi diye eleştiriyorsunuz ama asıl tek adam sizde. Kaybetmesine rağmen hala gitmiyor. Sjz önce kendi içinize bakın” dedi.

Bu sözler üzerine Çömez ve Karayel arasında sözlü gerginlik başladı. CHP’lilerin de konuya müdahil olmasıyla beraber 28.Dönemin ilk gerginliği yaşandı.

Gerginliğin milletvekillerinin hareketlenmesi üzerine artacağını anlayan Başkanvekili Bozdağ, Genel Kurul oturumuna ara verdi. Aranın ardından gerginlik sona erdi.