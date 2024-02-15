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Meclis’e 3 dokunulmazlık dosyası daha geldi!

TBMM’ye, Adalet Bakanlığı’nca CHP, DEVA ve Saadet Partisi milletvekillerine ait 3 dokunulmazlık dosyası başkanlığa sunuldu.

CHP, DEVA ve Saadet Partisinden birer milletvekiline ait 3 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci'ye ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

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